Alev Alev 17. bölüm fragmanı yayınlandı! | Sarnıç yangını misillemesi yaşanıyor!
Herkes tarafından ilgiyle izlenen Alev Alev 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda kızının okulda çıkardığı problemi dinleyen Cemre, yaşanan duruma karşı şaşkınlığını saklayamazken toplanılan masada Ozan'ın Cemre'ye iltifatı Cemre'nin yüzünü güldürür. Bir kişinin ateşle mekanı yaktığı görüntü izleyenleri şoke eder.
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02 Mart 2021 Salı 10:23
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