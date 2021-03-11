Çelebi, Güneş'i kaybetmenin verdiği hırsla ne yapacağını bilemez ve sağa sola saldırır. Cemrenin ve sevdiklerinin canını yakmaya çalışan Çelebi, bu defa da Ozan'ın anılarıyla dolu olan evi satın alır. Bu yaptığı çizmeyi aşan son nokta olur. İşte Alev Alev 18. bölüm canlı izle |Alev Alev son bölüm Show TV canlı izle...

ALEV ALEV 18. BÖLÜM CANLI İZLE | ALEV ALEV SON BÖLÜM CANLI İZLE

Öte yandan Ozan, amcasının evi satması ve başını işçiler ile derde sokmasıyla karşısına geçer ve tehdit eder. Çelebi'nin ve amcasının birlik olup yaptıkları kumpasa karşı ne yapacağını bilemeyen Ozan sıkışıp kalır. Cemre ise tüm bu olanlardan kendini sorumlu tutar.

ALEV ALEV 18. BÖLÜM CANLI İZLE| ALEV ALEV SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

İskender ise abisi Çelebi'nin nasıl biri olduğunu öğrenir ve Cemre'lerin tarafına geçer. Çelebi işlerine devam ederken İskender, arkasından kuyusunu kazmaya devam eder. Çiçek'e güven vermek amacıyla sözünü tutan İskender, Ali'den şikayetini geri çeker ve dışarı çıkmasını sağlar. Ali'yi karşısında gören Çiçek donup kalır. Peki İskender'in bu yaptıkları ile karşı karşıya gelecek olan Çelebi ne yapacak?