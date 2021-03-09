Alev Alev 18. bölüm fragmanı yayınlandı! İskender'in sürprizi Çiçek'i şok ediyor

Çelebi, Güneş'i kaybetmenin verdiği hırsıyla ne yapacağını bilemez ve sağa sola saldırır. Cemrenin ve sevdiklerinin canını yakmaya çalışan Çelebi, bu kezde Ozan'ın çocukluğunun geçtiği evi satılık alır. Bu yaptığı çizmeye aşan son noktadır.

Öte yandan Ozan, amcasının evi satması ve başını işçiler ile derde sokmasıyla karşısına geçer ve tehdit eder. Çelebi'nin ve amcasının birlik olup yaptıkları kumpasa karşı ne yapacağını bilemeyen Ozan sıkışıp kalır. Cemre ise tüm bu olanlardan kendini sorumlu tutar.

İskender ise abisi Çelebi'nin nasıl biri olduğunu öğrenir ve Cemre'lerin yanına geçer. Çelebi işlerine devam ederken İskender, arkasından kuyusunu kazmaya devam eder. Çiçek'e güven vermek amacıyla sözünü tutan İskender, Ali'den şikayetini geri çeker ve dışarı çıkmasını sağlar. Ali'yi karşısında gören Çiçek donup kalır. Peki İskender'in bu yaptıkları ile karşı karşıya gelecek olan Çelebi ne yapacak? İşte Alev Alev 18. bölüm fragmanı...