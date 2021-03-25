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Alev Alev 20. bölüm canlı izle |Alev Alev son bölüm Show TV canlı izle

Show TV'nin fenomen dizisi Alev Alev bu akşam 20. yeni bölümüyle ekranlarda yerin alacak. Çiçek ile İskender arasındaki bağ herkes karşı çıksa da giderek kuvvetlenmeye başlıyor. Çelebi ise İskender'i Çiçek' karşı olan zaafıyla vurmaya çalışıyor. İşte Alev Alev 20. bölüm canlı izle |Alev Alev son bölüm Show TV canlı izle...

Alev Alev 20. bölüm canlı izle |Alev Alev son bölüm Show TV canlı izle

Perşembe akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Alev Alev'de bu hafta, Ömer ve Rüya çiftinin arasında gerginlik ve kıskançlık had safhaya çıkıyor. Rüya'nın eski bir dostunun gelmesi Ömer'i kıskandırır, o da bu duygu karışıklığı ile Rüya'yı yargılar.

Ancak Ömer'in unuttuğu bir detay vardır o da kendisidir. Bir zamanlar deli gibi aşık olduğu Zeyno'nun geri dönmesiyle Rüya'yı arka plana atmıştır. Peki, Ömer Zeyno'ya gereken cevabı verebilecek mi? 

Alev Alev 20. bölüm canlı izle |Alev Alev son bölüm Show TV canlı izle

Öte yandan, Tomris'in evini basan Bülent, Atlas'ı kaçırır ve Çiçek buna karşı gelemez. Çiçek ise çare olarak ilk aklına gelen kişi İskender'i arar. Bülent Atlas'ı geri vermenin karşılığında yüklü miktar para ister, İskender ise bu parayı ödemeye hazırdır.

ALEV ALEV 20. BÖLÜM CANLI İZLE| ALEV ALEV SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

Çiçek ile İskender'in arasındaki iletişim ve bağın giderek güçlenmesi Rüya'yı rahatsız etse de Çiçek kendini pek geri tutamaz. 

Alev Alev 20. bölüm canlı izle |Alev Alev son bölüm Show TV canlı izle

Diğer yanda ise kızı Güneş için tekrar Çelebi'nin yanına dönen Cemre'nin aklında çeşitli planlar vardır. Rüya bu planın çok tehlikeli olduğunu söylese de Cemre verdiği kararı hayata geçirme konusunda kararlıdır. Peki Cemre'nin planı nedir?

Alev Alev 20. bölüm canlı izle |Alev Alev son bölüm Show TV canlı izle

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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