Alev Alev 20. bölüm fragmanı yayınlandı! | Cemre'den Çelebi'ye büyük oyun!
Herkes tarafından ilgiyle izlenen Alev Alev 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Rüya arkadaşıyla yakınlaşırken Ömer ise Rüya'yı bu konuda uyarır. Bülent oğlu için Çiçek'e para teklifinde bulunurken İskender ise bu parayı ödeyeceğini söyler. Cemre ise Çelebi'ye karşı bir oyun peşindedir.
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23 Mart 2021 Salı 13:18
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