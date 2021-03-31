Alev Alev 21. bölüm fragmanı yayınlandı! "Ona bir şey yapma!"

Perşembe akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Alev Alev yepyeni bölümü ile yine nefesleri kesecek. Yayınlanan tanıtımda Cemre, Ozan ile yaşadıklarını gören Çelebi'ye ona bir şey yapmaması için yalvarır. Ancak Çelebi'nin bunlara inanmaya ve yerinde durmaya pek niyeti yoktur. Bu yüzden Cemre'yi etkisiz hale getirerek, onun ağzından Ozan'ı bir yere çağırır. Peki Çelebi,Ozan'ı öldürecek mi?

Öte yandan Ömer ve Rüya'nın arasında gerginlik iyice artar. Ömer'in eski aşkının dönmesi ve yaşadığı değişim Rüya'yı iyice rahatsız eder. Ömer ise aralarını düzeltmek için aniden evlilik teklifi eder. Ancak Rüya'nın yanıtı hiçte Ömer'in beklediği gibi değildir.

Çiçek ve İskender arasında yeşeren ilişki Rüya'yı rahatsız eder ve Çiçek'ten bir tercihte bulunmasını ister. Çiçek'in vereceği cevap ne olacaktır, bu cevap aralarındaki duyguyu yok edecek mi?

Ayrıca Çelebi'nin karşısında durmaya devam eden Cemre, yaptıklarının bedelini ödetmeye kararlıdır. evlerinde verdiği davet esnasında konuşması ile herkesin önünde Çelebi'yi küçük düşürür. Ve ardından polislerin gelmesi ilgi çeker. Peki Cemre'nin aklındaki plan nedir?

İşte Alev Alev 21. bölüm fragmanı...