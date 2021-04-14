Alev Alev 23. bölüm fragmanı yayınlandı! | Çelebi'den Rüya'ya reddedemeyeceği büyük teklif!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Alev Alev 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda İskender Çiçek'e duygularını üstü kapalı bir şekilde ifade ederken Ömer'in eski aşkı ile Ömer arasındaki yüzük mevzusu tartışma yaratır. Hapse giren Çelebi ise Rüya'ya vazgeçemeyeceği bir teklifte bulunur.