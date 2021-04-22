Perşembe akşamlarının izlenme rekorları kıran dizisi Alev Alev yine yepyeni ve olaylı bir bölüm ile bu akşam ekranlarda yerini alacak. Çelebi içeri girmenin verdiği hırsla Cemre'nin mutluluğuna gölge düşürmek için yeni planlar yapar. Çelebi, Cemre'nin canını acıtmak için ne yapacak? İşte Alev Alev 24. bölüm canlı izle| Alev Alev son bölüm Show TV canlı izle...

İşlediği tüm suçları İskender'e yüklemeye çalışan Çelebi'nin önüne sürpriz engeller çıkarken, hapisten çıkma umutları da tükenir. Rüya Çiçek'e küsmüş olmasına rağmen başını beladan kurtarmak için kolları sıvarken Çiçek, İskender'i Bülent cinayetinden kurtarmak için, hayatını alt üst edecek riskli bir karar verir.

ALEV ALEV 24. BÖLÜM CANLI İZLE| ALEV ALEV SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

Rüya'nın İzmir'e gitme kararı sonrası, Ömer Rüya'yı kaybetme korkusunu ilk kez bu kadar derinden yaşar ve onu kaybetmemek için gözünü karartır. Umudunu yitirmiş Çelebi, Cemre ve Ozan için kötü bir son hazırlarken, kendisinin de son durağa geldiğini anlamıştır.