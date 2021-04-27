Alev Alev 25. bölüm fragmanı yayınlandı! | Çelebi'nin ölüm haberi geliyor!
Herkes tarafından ilgiyle izlenen Alev Alev 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ömer ve Rüya evlilik kararı alırken durumu öğrenen Zeyno ise hayrete düşüyor. Hapishaneden gelen Çelebi'nin intihar haberinin ardından annesi ve kardeşi şok geçiriyor.
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27 Nisan 2021 Salı 17:33
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