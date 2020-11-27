Alev Alev 4. bölüm izle | Alev Alev 5. bölüm fragmanı yayınlandı!

Alev Alev 4. bölüm ile izleyiciyle buluştu. Son dönemlerin en çok konuşulan yapımlarından olan Alev Alev son bölümde Cemre, kızı Güneş'ten ayrılmak zorunda kalınca oldukça duygusal anlar yaşandı. İşte merakla beklenen Alev Alev 5. bölüm fragmanı ve Alev Alev 4. bölüm izle linki haberimizde...

Ozan sayesinde Çelebi'ye yakalanmaktan kurtulan Cemre, kızı Güneş'ten ayrılmak zorunda kaldı. Ömer ise kendini çok büyük bir kumpasın içinde buldu ve sarnıcı kundaklama şüphesiyle gözaltına alındı. Rüya, Ömer'i ağır suçlamalardan kurtarmaya çalışırken onu hem Ömer hem de babası Kenan durdurmak istedi.

Ancak Rüya, Ömer'in avukatı olmaktan vazgeçmedi. Cemre'yi Ozan'ın evinde bulan Çelebi, onu vermesi zor bir kararla baş başa bıraktı; Cemre, ya hapse girecek ya da eve dönecekti! Çiçek ise Atlas'ın, onun annesi olmadığını bildiğini öğrendi. Hem Atlas'ın yardıma muhtaç hali hem Tomris'in anlattıkları, bunların üstüne Bülent'in evdeki varlığı Çiçek'i giderek zorladı.

Atlas'a rağmen Çiçek, Bülent ile aynı evde kalamayacağını Tomris'e söyledi. Tomris'in tek çaresi, Bülent'i göndermek olunca harekete geçti ama sunduğu büyük teklife rağmen Bülent, gitmeyi kabul etmedi. Rüya, Ömer'in yangından kurtardığı bir tanığın ifade vermesini sağlayınca gözler Kayabeyliler'e çevrildi.

Böylelikle serbest kalan Ömer, kendisine iftira atan kişinin Selim olduğunu anlayınca hesap sormak için onun karşısına çıktı ve ifadeyi İskender'in verdirdiğini öğrendi. Cemre'nin kararının öğrenildiği final anları ise seyircileri ekran başına kilitledi.

Çelebi, Cemre'nin eve döneceğini zannederken Cemre, Çelebi'ye karşı vereceği mücadeleyi resmen başlattı. Basına açıklama yaparak Çelebi'nin onu zehirlediğini, psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını herkese söyledi. Cemre'nin açıklama yaptığı anlar soluksuz izlenirken Cemre'nin mücadelesinde neler yaşanacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.

ALEV ALEV 5. BÖLÜM FRAGMANI

Büyük aşkla evlenerek düştüğü şiddet dolu kabustan küçük kızıyla birlikte kurtulmaya çalışan Cemre… Güzel, ayrıcalıklı hayatında gerçeğin yakıcı yüzüyle hiç karşılaşmamış Rüya… Fedakar dünyasında kendi için küçük bir mutluluk sayfası açmaya çalışırken varlığıyla özdeş güzelliğini, kimliğini yitirmenin eşiğindeki Çiçek… Karakterleri ve hikayeleri birbirinden çok farklı bu üç kadının kaderleri bir sarnıçta çıkan yangında kesişir. Alevlerin ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Sil baştan giriştikleri mücadelede yolları gerçek aşka ve iyi kötü tüm yanlarıyla gerçek hayata düşer. Dışarıdan örnek adam olarak görünen varlıklı, karizmatik, imtiyazlı Çelebi’nin yok edici, kötücül soluğu hepsinin ensesindedir…