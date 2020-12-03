Alev Alev 5. bölüm izle | Alev Alev 6. bölüm fragmanı yayınlandı!

Alev Alev 5. bölüm izle linki reyting rekortmeni dizinin takipçileri tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Dizinin ekranlara gelen son bölümünde Çelebi'nin, Ozan'ın evinde saklanan Cemre'yi bulduğu anlarda tansiyon yükselirken Cemre, giderek köşeye sıkıştı. Alev Alev 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Alev Alev son bölümde yaşananlar ve Alev Alev 5. bölüm izle linki haberimizde...

Show TV ekranlarında beğeni ile takip edilen 'Alev Alev' 5. bölüm linkine yukarıda verilen linkten ulaşabilirsiniz...

ALEV ALEV 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev’in merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Rüya'nın Ömer'in avukatı olduğu için tepki çektiği tanıtımda Çiçek'ten "Sen benim katilimsin!" sözlerini duyan İskender şoke oluyor.

Çelebi'nin, Ozan'ın evinde saklanan Cemre'yi bulduğu anlarda tansiyon yükselirken Cemre, giderek köşeye sıkışıyor.

ALEV ALEV 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!