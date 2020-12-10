Alev Alev 6. bölüm izle | Alev Alev 6. bölüm 3. fragmanı nefesleri kesti!

Alev Alev 6. bölüm 3. fragmanı ekranlara geldi. Baş rollerinde Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz ve Hazar Ergüçlü'nün yer aldığı fenomen dizinin yeni bölümünde Rüya, Ozan ve Ömer, Cemre'nin destekçileri olarak Kayabeyli Ailesi'ne karşı güçlerini birleştirirken, Çelebi Rüya'yı hiç beklemediği yerden vurur. İşte Alev Alev 6. bölüm izle linki ve yeni bölüm fragmanı haberimizde...

ALEV ALEV 6. BÖLÜM 3. FRAGMANI

ALEV ALEV'İN 6. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Çelebi'nin zekice hamlesinin ardından Cemre bir yol ayrımına gelmiştir. İskender'in Ömer'den alacağı intikam bu defa çok daha sert olur.

Bülent, Çiçek ile Tomris'in zayıf noktalarını bulmuş ve onlara şok olacakları bir sürpriz hazırlamıştır.

Rüya, Ozan ve Ömer, Cemre'nin destekçileri olarak Kayabeyli Ailesi'ne karşı güçlerini birleştirirken, Çelebi Rüya'yı hiç beklemediği yerden vurur.

Yedikule Mahallesi beklenmedik olaylara gebedir.

Alev Alev 6. bölüm bu akşam Show TV ekranlarında olacak.