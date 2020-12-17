Alev Alev 7. bölüm izle | Alev Alev 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Alev Alev bu akşam yeni bölümü ile Show TV'de izleyici ile buluşacak. Alev Alev son bölüm Cemre, Çelebi'ye bir tuzak kurar ve Çelebi giderek daha da öfkelenir. Peki Alev Alev 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Alev Alev 7. bölüm izle linki haberimizde...

Alev Alev 7. bölüm 17 Aralık Perşembe günü Show TV ekranlarında olacak.

ALEV ALEV 7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cemre için artık karşısında hiçbir engel yoktur. Cemre yeni bir hayat kurma yolunda ilk adımını atar ve akıl sağlığı raporu almak için hastaneden tarih alır. Her şeyin tam yolunda gittiğini düşündüğü sırada Çelebi, Cemre'nin özgürlüğünü kazanmasına engel olmak için zekice bir plan yapar.

Aşka inancını yitiren Rüya’nın kalbi Ömer sayesinde atmaya başlar. Çiçek, Ali'nin eve gelişiyle birlikte, Tomris'in tüm planını altüst edecek bir karar verir. Cemre'ye yardım etmekten vazgeçmeyen Ömer ve Ozan ise Çelebi'nin gücünü ne kadar kötüye kullanabileceğini yaşayarak öğrenecektir.

ALEV ALEV 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çelebi'nin zekice hamlesinin ardından Cemre bir yol ayrımına gelmiştir. İskender'in Ömer'den alacağı intikam bu defa çok daha sert olur. Bülent, Çiçek ile Tomris'in zayıf noktalarını bulmuş ve onlara şok olacakları bir sürpriz hazırlamıştır.

Rüya, Ozan ve Ömer, Cemre'nin destekçileri olarak Kayabeyli Ailesi'ne karşı güçlerini birleştirirken, Çelebi Rüya'yı hiç beklemediği yerden vurur. Yedikule Mahallesi beklenmedik olaylara gebedir.