Alev Alev 9. bölüm izle | Alev Alev son bölüm izle

Alev Alev 9. bölüm izle | Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği Alev Alev bu akşam 9. bölüm ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çiçek ile Ali'nin yüreklere dokunan yüzleşmesi, Cemre'nin İskender'in şiddet uyguladığı başka bir kadını bulması yeni bölümde adeta izleyenleri ekran başına kilitleyecek. İşte Alev Alev 9. bölüm izle linki haberimizde...

Cemre, Çelebi'nin kendisine sunduğu kliniğe kapatılma veya Çelebi ile eve dönme teklifini kabul etmemeye kararlıdır. Çelebi'ye karşı birlikte mücadele eden Ozan, Ömer, Rüya ve Cemre, umut ışığını hiç beklemedikleri bir isimde bulurlar.

Yaşanan tüm zorlukların içinde Ömer, Rüya'nın kendisine yapacağı tatlı sürprizden habersizdir. Beklenmedik ismin yardım etmesiyle Cemre'nin makus talihi dönmeye başlar.

ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cemre akıl sağlığı raporu almak için karşısına çıktığı heyetin kararını beklerken, Çelebi'nin her şeyi altüst edecek planından habersizdir.

Cemre akıl sağlığı raporu almak için karşısına çıktığı heyetin kararını beklerken, Çelebi'nin her şeyi altüst edecek planından habersizdir. Vergi borcu sonrası eve haciz gelme tehlikesi ile karşılaşan Ozan'ın başı, daha büyük bir belaya girer.

Ömer'in vurulmasından sonra, Rüya ile Ömer'in kalpleri birbirine daha fazla kenetlenmeye başlar. Ali tarafından bıçaklanan İskender'in hastanede gözlerini açmasının ardından, Tomris ve Çiçek'i zor saatler beklerken, Ali'nin kaderi sonsuza dek değişmek üzeredir.