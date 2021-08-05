Alev Aydın’dan çocuk doğuran dünyaca ünlü şarkıcı Halsey bebeğini emzirdiği anları paylaşınca olanlar oldu! Sosyal medya ikiye bölündü

Türk senarist Alev Aydın ve 2 yıldır birlikte olduğu ünlü şarkıcı Halseygeçtiğimiz haftalarda ilk çocukları Ender Ridley’ı kucaklarına aldı.

14 Temmuz'da bebeğine kavuşan Amerikalı şarkıcı Halsey, "Minettarım. En nadir ve mutlu oldu doğum için... Aşk tarafından destekleniyor" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Doğum yaptıktan 3 hafta sonra ortaya çıkan Halsey, Türk aşkı Alev Aydın’dan olan oğlu Ender’i emzirdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Halsey'in bu paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. Bazı takipçileri, "Özel anlarını kendine saklayabilirsin" derken bazılar da, "İçinden gelmiş paylaşmış. Büyütmeye gerek yok" yorumunu yaptı.

ALEV AYDIN KİMDİR?

Senaryo yazarı Alev Aydın, Small Shots, Controller and HipMen: Los Angeles (2017 filmlerinin senaristi olarak biliniyor. Halsey ile 2019 yılından bu yana birlikte olduğu belirtilen Aydın, çocukluk döneminde Suudi Arabistan, New York, Antalya ve bulunduğunu Instagram gönderilerinde paylaşmıştı. Hayatını Amerika'da sürdürüren ünlü senarist, Cruel Hearts, Lonely Boy, Mother Hen gibi filmlere de imzasını atmıştı.



HALSEY KİMDİR?

29 Eylül 1994 yılında Edison, New Jersey'de dünyaya gelen Ashley Nicolette Frangipane sahne adı olarak hem doğup büyüdüğü yer olan eyaletinde ismini hem de isminin anagramı olan Halsey'i kullanır. Şarkı yazmaya 17 yaşında başlamıştır. 2014'te Astralwerks adlı müzik şirketi ile bir anlaşma imzalayıp ilk EP'si olan Room 93'ü çıkardı. İlk albümü olan Badlands'da Room 93'ü takip ederek 2015 yılında piyasaya sürüldü.



Halsey, New Jersey'de Ashley Frangipane adıyla doğmuş ve yetişmiştir. Anne tarafından İtalyan, Macar, İrlandalı ve baba tarafından Afrika-Amerika kökenlidir. 14 yaşında akustik gitara geçmeden keman, viyola ve viyolonsel çaldı.

Halsey 16 veya 17 yaş civarlarında ona bipolar bozukluk teşhisi konulduğunu belirtmiştir. 18 yaşında, mâli sıkıntılarla karşılaştı ve müzik, kirasını ödemek için bir yol oldu. Çeşitli sahne isimleri altında farklı şehirlerde çok sayıda akustik gösteriler yaptı. En sonunda lakabı olarak Halsey'yi seçti, bunun sebebi isminin (Ashley) anagramı ve Brooklyn'de gençliğinde çok vakit geçirdiği bir caddenin isminin olmasıydı.