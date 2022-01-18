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Alev Lambası ne demek, TDK'ya göre Alev Lambası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Alev Lambası kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Alev Lambası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Alev Lambası nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Alev Lambası kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Alev Lambası ne demek, TDK'ya göre Alev Lambası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Alev lambası ne demek? Alev lambası TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi alev lambası kelimesi. Peki alev lambası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre alev lambası nedir, alev lambası kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ALEV LAMBASI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Alev lambası kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre alev lambası kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gaz veya benzinle çalışan, ucundan bir alev püskürterek yanan metalleri lehimlemede kullanılan bir araç, pürmüz lambası

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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