Alev topuna dönen evde uyuyanları taş atarak uyandırdılar

Beyoğlu'nda 2 katlı ahşap evde çıkan yangın sırasında evde uyuyan 4 kişi, vatandaşların taş atması sonucu uyanarak son anda kurtuldu. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Beyoğlu Bostan Mahallesi Kurdela Sokak içerisinde bulunan 2 katlı ahşap evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, 4 kişinin yaşadığı 2 katlı ahşap evin birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin ahşap olması nedeniyle çıkan birinci katta çıkan küçük yangın bir anda bütün evi sararken, alevleri gören mahalleli itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

Evde uyuyanları taş atarak uyandırdılar

Yangının büyümesi üzerine panikleyen mahalle sakinleri kendilerini dışarıya atarak kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti. Evin içerisinde uyudukları öğrenilen 4 kişiyi uyandırmak isteyen mahalle sakinleri cama taş atarak uyandırmaya çalıştı. Yangında vatandaşları uyandıran Zihni Takak, "İlk başta böyle ışık gibi yandı, biz onu gördük içerde arkadaşlar yatıyordu, onları çıkarttık. Birden bire çoğaldı. Çoğaldıktan sonra da hemen itfaiyeyi ardık. İçeride 2 tane arkadaş vardı, onları biz uyandırdık. Yaralı kimse yoktu, birden çıktı, içeride olan arkadaşları da çıkarttık biz" dedi.

Evdeki 4 kişi son anda kendilerini dışarı attı

Alev topuna dönen evde uyuyanlar mahallelinin uyandırması üzerine kalkarak son anda kendilerini dışarı attı. Ev alev alev yanarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı yangın, itfaiyenin yaptığı müdahale sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından son anda mahalleli sayesinde kurtulan, bina sakinleri ise yaşadıkları şoku uzun süre atlatamadı.

Kaynak: İHA