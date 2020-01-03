Alevi ailelerin yaşadığı 5 evin kapısını işaretleyen şüpheli gözaltında (2)
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, Alevi ailelerin yaşadığı 5 evin kapı ve duvarlarına kırmızı renkli boya kalemiyle çarpı işareti çizip, yazı yazan ve jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Bora Ç. (35), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, Alevi ailelerin yaşadığı 5 evin kapı ve duvarlarına kırmızı renkli boya kalemiyle çarpı işareti çizip, yazı yazan ve jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Bora Ç. (35), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
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