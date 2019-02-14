Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir Başkan Çoban’ı ziyaret etti

Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ı ziyaret etti.

Alevi Kültür Dernekleri Şube Başkanı Mustafa Güllü ve dernek yöneticilerinin de katıldığı ziyarette, desteklerinden dolayı Başkan Burhanettin Çoban'a teşekkür eden Genel Başkan Doğan Demir, Afyonkarahisar'ın belediyeler düzeyinde en büyük destek aldıkları şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Bu konuda Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'dan çok büyük yakınlık gördüklerini belirten Doğan Demir, 31 Mart'ta görev süresi dolacak olması nedeniyle üzgün olduklarını; ancak kendisini ve hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade etti. Başkan Çoban'ın Afyonkarahisar'a Türkiye'ye örnek bir Cemevi kazandırdığını hatırlatan Demir, "Sayın Başkanımız, Afyonkarahisar'daki Alevi kardeşlerimizin modern ve ferah bir ortamda cem yapmaları için hizmet noktasında imkânlarını adeta seferber etti. Kendisine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Ziyaretleri nedeniyle Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir'e teşekkür eden Başkan Çoban ise görev yaptığı iki dönemde; dil, din, ırk, mezhep farkı gözetmeden herkese hizmet vermenin gayesi içinde olduklarını söyledi.

Kaynak: İHA