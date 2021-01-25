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  3. Alevi vatandaşların evlerinin işaretlenmesine ilişkin flaş açıklama: Bunu yapan tescilli vatan hainidir

Alevi vatandaşların evlerinin işaretlenmesine ilişkin flaş açıklama: Bunu yapan tescilli vatan hainidir

Yalova'nın Bağlarbaşı Mahallesi'nde Alevi vatandaşların evlerine kırmızı boyalarla işaret kondu. Bu durum tedirginliğe neden olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alevi vatandaşların evlerinin işaretlenmesine ilişkin flaş açıklama: Bunu yapan tescilli vatan hainidir

Olay, Yalova'nın Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi.

Mahallede ikamet eden Alevi vatandaşların evlerinin duvar ve kapılarına sprey boyalarla 'Alevi'  yazıldı. Tedirginliğe neden olan olayda polis ekipleri, Alevi vatandaşların evlerini boya ile işaretleyen faillerin peşine düştü.

Cumhuriyet Halk Partisi Yalova İl Başkanı Mehmet Gürel, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Gürel, açıklamasında "Yalova gibi bir şehirde bazı Alevi yurttaşlarımızın evlerini işaretleyerek yapılan bu insanlık dışı, bu bağnaz hareketi esefle kınıyorum. Sorumluların hemen bulunması için emniyet yetkililerini acilen göreve çağırıyorum. Bu olayın muhakkak takipçisi olacağız. Bunu yapan yaratıkların Yalova'da yaşamasından dolayı da büyük utanç duyuyorum" ifadelerine yer verdi. 

"BUNU YAPAN HER KİMSE; TESCİLLİ VATAN HAİNİDİR"

Yalova Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Namık Öz de Alevi vatandaşların evlerinin işaretlenmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Olaya tepki gösteren Öz, "Kapısına 'Alevi' yazıp bu milletin bir parçasını ötekileştirebileceğini ve ondan ayırabileceğini düşünenler her kimse, tescilli vatan hainidir. O fırçayı tutan el, bu memleketin evladına ait değildir" ifadelerimi kullandı.

Alevi vatandaşların evlerinin işaretlenmesine ilişkin flaş açıklama: Bunu yapan tescilli vatan hainidir

Yalova Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Namık Öz, bu eylemin akıllara daha önce bedeli kanla ödenmiş eski bir tezgahı getirdiğini anımsatarak  şu açıklamayı yaptı:

"Türk milletinin, gerekli dersleri çıkardığı bu kışkırtmalara itibar etmeyecek derecede feraset sahibi olduğunu vurgulamak lazım. Kapısına 'Alevi' yazıp bu milletin bir parçasını ötekileştirebileceğini ve ondan ayırabileceğini düşünenler her kimse, tescilli vatan hainidir. O fırçayı tutan el, bu memleketin evladına ait değildir. O boyanın ham maddesi bu coğrafyanın değildir."

Alevi vatandaşların evlerinin işaretlenmesine ilişkin flaş açıklama: Bunu yapan tescilli vatan hainidir

VATANDAŞTAN TEPKİ: "NEDEN YAZI YAZIYORSUNUZ; KAPIMIZI ÇALIN, KAHVEMİZİ İÇİN"

Yaşananlara tepki gösteren vatandaş ise, "Neden yazı yazıyorsunuz kapımızı çalın, kahvemizi için, çayımızı ikram ederiz. Bizler aşımızı paylaşan insanlarız... Öyle üç beş çapulcuya da pabuç bırakamayız" ifadelerini kullandı.

Alevi vatandaşların evlerinin işaretlenmesine ilişkin flaş açıklama: Bunu yapan tescilli vatan hainidir

Berkem Temizel
Gece Editörü
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