'Alevkıran' isimli tay bakıcısından intikamını aldı! Kırılan kafaya dikiş atıldı

Bursa'da atlar için yapılan açık artırmada podyuma çıkarılan 'Alevkıran' isimli tay, bakıcısını tepti. Görenlerin hayrete düştüğü olayda bakıcının kanlar içinde kalan kafasına dikiş atıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yetiştirilen ünlü Arap Yarış Tayları, geçtiğimiz günlerde görücüye çıktı. Açık artırmada sırasında 'Alevkıran' isimli tay şaha kalkarak podyumda kendisini gezdiren bakıcısını tepti. Herkesin şok olduğu o anlar kameralara anbean kaydedilirken bakıcının kafasına da dikiş atıldı.

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