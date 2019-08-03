Alevler 3 bin saman balyasını küle çevirdi

DENİZLİ'nin Tavas ilçesindeki bir çiftlikte saman balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 3 bin saman balyası zarar gördü.

Yangın bugün saat 09.00 sıralarında Solmaz Mahallesi'ndeki Ahmet Sorkun'a ait çiftlikte yaşandı.

Saman balyalarının bulunduğu alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 5 araçla saman balyalarına su sıkarak, alevleri çevreye sıçramadan söndürdü. Yangında 3 bin saman balyası zarar görürken, jandarma soruşturma başlattı.

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DHA