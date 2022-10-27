Alevler geceyi aydınlattı! Beyoğlu'nda metruk bir binada korkutan yangın!

Beyoğlu'nda gece saatlerinde metruk bir binada çıkan yangının kısa sürede büyümesi sonrası alevler yakındaki binalara da sıçradı.

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Alevler geceyi aydınlattı! Beyoğlu'nda metruk bir binada korkutan yangın!

İstanbul Beyoğlu Firüzağa Mahallesi, Hüseyin Ağa Bahçe Sokak'ta saat 03.30 sıralarında çıkan yangında iddiaya göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki 5 binaya sıçrarken metrelerce yükselen alevler adeta geceyi aydınlattı. Yangına evinde yakalanan vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadı.

Alevler geceyi aydınlattı! Beyoğlu'nda metruk bir binada korkutan yangın!

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına farklı sokaklardan müdahale etmeye başlarken polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı.

Alevler geceyi aydınlattı! Beyoğlu'nda metruk bir binada korkutan yangın!

2 BİNA KÜLE DÖNDÜ

3 katlı metruk binada başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevrede bulunan 5 binaya sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda söndürülürken binalar kullanılamaz hale geldi. Bir binanın çatısının çöktüğü yangında 2 bina da küle döndü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışma başlatıldı.

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