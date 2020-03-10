Alevler metrelerce yükseldi, güvenlik kulübeleri forkliftle taşındı

Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü. Bölgede bulunan güvenlik kulübeleri forkliftle bölgeden uzaklaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 19.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Yeşilova Mahallesi, havalimanı yan yol kenarındaki atık dökülen alanda çıktı. Alevler kısa sürede yakındaki sazlık alana sıçradı. Çevre sakinleri yangını hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri birçok noktada etkili olan yangına müdahale etti. Ekipler metrelerce yükselen alevler karşısında zaman zaman zor anlar yaşadı. Beton üretim tesisine yaklaşan alevlere çalışanlar çeşme ve iş makinelerindeki hortumlarla müdahale etmeye çalıştı. Görevliler forkliftle güvenlik kulübelerini ve iş makinelerini bölgeden uzaklaştırdı. Yangın yakındaki sera ve evlere ulaşmadan yaklaşık 3 saatlik bir çalışmayla kontrol altına alındı.

Yangının yol kenarından başladığını söyleyen iş yeri çalışanı, "Bu alan senede 3-4 kez yanıyor. Kim yakıyor bilemiyoruz. Alevler yaklaşınca araçları çektik" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA