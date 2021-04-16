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  3. Alevlerle mücadele etti ama koronavirüse yenildi! Mersinli itfaiye eri Covid-19’dan hayatını kaybetti

Alevlerle mücadele etti ama koronavirüse yenildi! Mersinli itfaiye eri Covid-19’dan hayatını kaybetti

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli 38 yaşındaki itfaiye eri verdiği mücadeleyi kaybetti. Halil Arpacıoğlu, anne babasından sonra Covid-19'a yenik düşerek hayatını kaybetti.

Alevlerle mücadele etti ama koronavirüse yenildi! Mersinli itfaiye eri Covid-19’dan hayatını kaybetti

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli 38 yaşındaki itfaiye eri Halil Arpacıoğlu, anne babasından sonra Covid-19'a yenik düşerek hayatını kaybetti.

ANNE BABASI DA VİRÜSE YENİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Covid-19'a yakalandıktan sonra duruma ağırlaşınca 20 gün önce Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Arpacıoğlu, bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası Arpacıoğlu'nun ölümü meslektaşları arasında derin üzüntüye neden olurken, genç itfaiye erinin babası Mehmet ve annesi Emine Arpacıoğlu'nun da kısa süre önce korona virüs nedeniyle hayatlarını kaybettikleri öğrenildi. Aynı hastalığa yakalanan itfaiye erinin kardeşinin ise Adana'da bir hastanede tedavi gördüğü bildirildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Alevlerle mücadele etti ama koronavirüse yenildi! Mersinli itfaiye eri Covid-19’dan hayatını kaybetti

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