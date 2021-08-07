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Alevlerle mücadele verirken yağan yağmur umut oldu, el açıp şükrettiler

Manavgat'ta günlerdir devam eden ve nihayetinde kontrol altına alınan yangında Kalemler Mahallesi'e düşen sağanak yağmuru gören vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı. Vatandaşlar ellerini semaya kaldırıp şükür naraları attı.

Alevlerle mücadele verirken yağan yağmur umut oldu, el açıp şükrettiler

Antalya Manavgat'ta yaşanan ve günlerce birçok ev, canlı ve doğaya zarar veren yangın felaketi, nihayetinde uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yangın soğutma çalışmaları devam ederken Kalemler Mahallesi'ne yağan sağanak yağmur, bölge sakinlerine umut oldu.

Alevlerle mücadele verirken yağan yağmur umut oldu, el açıp şükrettiler

ELLERİNİ AÇIP ŞÜKÜR ETTİLER

Yaklaşık 30 evin hasar gördüğü yangının ardından bölgede görülen yağmur vatandaşları mutluluktan ağlattı. Bazı vatandaşlar ellerini semaya açıp " Allah'ım sana şükürler olsun" diyerek dua ettiler.

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