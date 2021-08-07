Alevlerle mücadele verirken yağan yağmur umut oldu, el açıp şükrettiler

Antalya Manavgat'ta yaşanan ve günlerce birçok ev, canlı ve doğaya zarar veren yangın felaketi, nihayetinde uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yangın soğutma çalışmaları devam ederken Kalemler Mahallesi'ne yağan sağanak yağmur, bölge sakinlerine umut oldu.

ELLERİNİ AÇIP ŞÜKÜR ETTİLER

Yaklaşık 30 evin hasar gördüğü yangının ardından bölgede görülen yağmur vatandaşları mutluluktan ağlattı. Bazı vatandaşlar ellerini semaya açıp " Allah'ım sana şükürler olsun" diyerek dua ettiler.