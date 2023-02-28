Alex Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Alvarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Alvarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Alvarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Alvarez 18 Ağustos 1997 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Alex Junior Álvarez Rojas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Alvarez Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alex Alvarez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sportivo Trinidense futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Trinidense takımına 15 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Alex Alvarez'nin Club Sportivo Trinidense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alex Alvarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Alvarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Alvarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Alvarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ocak 2015 yılında Varese U19

15 Temmuz 2015 yılında Trinidense

Alex Alvarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Alvarez şuan Club Sportivo Trinidense takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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