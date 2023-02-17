Alex Arce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Arce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Arce adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Arce Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Arce 16 Haziran 1995 tarihinde Carapeguá şehrinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Alex Adrián Arce Barrios şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Arce Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alex Arce, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Rivadavia futbol takımında oynamaktadır. Independiente Rivadavia takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alex Arce'nin Independiente Rivadavia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alex Arce Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Arce isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Arce Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Arce futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Cerro Porteño

1 Temmuz 2017 yılında Rubio Ñú

1 Ocak 2021 yılında CS Ameliano

31 Ocak 2023 yılında Ind. Rivadavia

Alex Arce Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Arce şuan Independiente Rivadavia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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