Alex Aso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Aso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Aso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Aso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Aso 20 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Aso Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legon Cities FC futbol takımında oynamaktadır. Legon Cities FC takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Alex Aso'nin Legon Cities FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alex Aso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Aso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Aso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Aso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağustos 2022 yılında Legon Cities FC

Alex Aso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Aso şuan Legon Cities FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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