Alex Baena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Baena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alex Baena kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alex Baena ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alex Baena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Baena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alex Baena

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Baena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Baena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Baena 20 Temmuz 2001 tarihinde Roquetas de Mar şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alejandro Baena Rodríguez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Baena Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Alex Baena, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Villarreal futbol takımında oynamaktadır. Villarreal takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Alex Baena'nin Villarreal ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde bitmektedir.

Alex Baenaboyu ve yaşı kaç

Alex Baena Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alex Baena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 15.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alex Baena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Baena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Roda U19

1 Temmuz 2018 yılında Villarr. Juv. A

1 Temmuz 2019 yılında Villarreal CF B

1 Ağu 2020 yılında Villarreal

19 Ağu 2021 yılında Girona FC

30 Haziran 2022 yılında Villarreal

Alex Baena kimdir

Alex Baena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Baena şuan Villarreal takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Alex Baena Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U21 takımında 16 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 7 numaralı formasıyla 4 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 7 numaralı formasıyla 19 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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Alex Baena nereli

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