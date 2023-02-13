Alex Balboa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Balboa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Balboa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Balboa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Balboa 6 Mart 2001 tarihinde Vitoria-Gasteiz şehrinde doğmuştur. Aslen Ekvator Ginesi,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alejandro Balboa Bandeira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Balboa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footfeel ISM yapmaktadır. Alex Balboa, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Alavés B futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Alavés B takımına 29 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Alex Balboa'nin Deportivo Alavés B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alex Balboa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alex Balboa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Balboa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Balboa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Alavés U19

1 Temmuz 2020 yılında San Ignacio

29 Ocak 2021 yılında Depor. Alavés B

Alex Balboa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Balboa şuan Deportivo Alavés B takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Alex Balboa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvator Ginesi takımında 24 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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