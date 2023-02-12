Alex Bannon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Bannon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Bannon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Bannon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Bannon 16 Eylül 2003 tarihinde Bishopton şehrinde doğmuştur. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Bannon Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alex Bannon, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Queen's Park FC futbol takımında oynamaktadır. Queen's Park FC takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alex Bannon'nin Queen's Park FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Alex Bannon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alex Bannon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Bannon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Bannon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2021 yılında Queen's Park

28 Ağu 2021 yılında Edinburgh Uni

16 Mayıs 2022 yılında Queen's Park

Alex Bannon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Bannon şuan Queen's Park FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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