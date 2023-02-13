Alex Barbu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Barbu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Barbu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Barbu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Barbu 26 Mayıs 2001 tarihinde Leganés şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alejandro Barbudo Lorenzo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Barbu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF Talents yapmaktadır. Alex Barbu, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Mirandés futbol takımında oynamaktadır. CD Mirandés takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alex Barbu'nin CD Mirandés ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Alex Barbu Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alex Barbu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Barbu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Barbu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Alcorcón Juv.A

1 Temmuz 2020 yılında AD Alcorcón B

1 Temmuz 2021 yılında Alcorcón

10 Temmuz 2021 yılında Real Unión

30 Haziran 2022 yılında Alcorcón

29 Temmuz 2022 yılında CD Mirandés

Alex Barbu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Barbu şuan CD Mirandés takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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