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  3. Alex Baxter'dan poz verme kazası! Eteğinin azizliğine uğradı

Alex Baxter'dan poz verme kazası! Eteğinin azizliğine uğradı

Avustralyalı model Alex Baxter, Batı Avusturalya'da bulunan Karijini bölgesindeki şelalenin yanında bulunan kayalıklarda fotoğraf çektirmek isterken bir anda dengesini kaybetti. Göl suyuna şiddetli bir şekilde düşen model, "Doğanın intikamı" notuyla sosyal medyada paylaştığı bu video çokça izlendi.

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01 Aralık 2020 Salı 16:28
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