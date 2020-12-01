Alex Baxter'dan poz verme kazası! Eteğinin azizliğine uğradı

Avustralyalı model Alex Baxter, Batı Avusturalya'da bulunan Karijini bölgesindeki şelalenin yanında bulunan kayalıklarda fotoğraf çektirmek isterken bir anda dengesini kaybetti. Göl suyuna şiddetli bir şekilde düşen model, "Doğanın intikamı" notuyla sosyal medyada paylaştığı bu video çokça izlendi.