Alex Berenguer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Berenguer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Berenguer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Berenguer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Berenguer 4 Temmuz 1995 tarihinde Barañain şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alejandro Berenguer Remiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Berenguer Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Alex Berenguer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athletic Bilbao futbol takımında oynamaktadır. Athletic Bilbao takımına 2 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Alex Berenguer'nin Athletic Bilbao ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alex Berenguer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alexberenguerr/

Alex Berenguer Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alex Berenguer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 15.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alex Berenguer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Berenguer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Osasuna Juv A

1 Temmuz 2014 yılında CA Osasuna Prom

1 Temmuz 2015 yılında Osasuna

17 Temmuz 2017 yılında Torino

2 Ekim 2020 yılında Athletic

Alex Berenguer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Berenguer şuan Athletic Bilbao takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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