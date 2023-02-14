Alex Bermejo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Bermejo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Bermejo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Bermejo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Bermejo 11 Aralık 1998 tarihinde Barcelona şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Álex Bermejo Escribano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Bermejo Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Alex Bermejo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Burgos CF futbol takımında oynamaktadır. Burgos CF takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alex Bermejo'nin Burgos CF ile sözleşmesi 20 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alex Bermejo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AlexBermeEs

http://www.instagram.com/alexberme/

Alex Bermejo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alex Bermejo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Bermejo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Bermejo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Espanyol U18

1 Temmuz 2015 yılında Esp. Juvenil A

1 Ocak 2017 yılında RCD Espanyol B

1 Temmuz 2019 yılında CD Tenerife

21 Temmuz 2022 yılında Burgos CF

Alex Bermejo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Bermejo şuan Burgos CF takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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