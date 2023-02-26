Alex Boakye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Boakye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Boakye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Boakye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Boakye 25 Aralık 1995 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Boakye Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aduana Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Aduana Stars FC takımına - tarihinde katılmıştır. Alex Boakye'nin Aduana Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alex Boakye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Boakye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Boakye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Boakye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Boakye şuan Aduana Stars FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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