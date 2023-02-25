Alex Bonetig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Bonetig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Alex Bonetig kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alex Bonetig ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.