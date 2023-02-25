Alex Bonetig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Bonetig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Bonetig adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alex Bonetig Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alex Bonetig 20 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. Avustralya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alex Bonetig Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ZionSM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Western Sydney Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Western Sydney Wanderers takımına 9 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Alex Bonetig'nin Western Sydney Wanderers ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Alex Bonetig Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alex Bonetig futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
9 Haziran 2022 yılında Western Sydney
Alex Bonetig Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alex Bonetig şuan Western Sydney Wanderers takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.
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