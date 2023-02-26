Alex Capuz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Capuz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Capuz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Capuz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Capuz 23 Ocak 1999 tarihinde Pilahuín şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Alex Jonathan Capuz Sisa şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Capuz Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mushuc Runa SC futbol takımında oynamaktadır. Mushuc Runa SC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Alex Capuz'nin Mushuc Runa SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alex Capuz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Capuz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Alex Capuz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Capuz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Mushuc Runa B

1 Ocak 2021 yılında Mushuc Runa SC

Alex Capuz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Capuz şuan Mushuc Runa SC takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.