Alex Carbonell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Carbonell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alex Carbonell kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alex Carbonell ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alex Carbonell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Carbonell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Carbonell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Carbonell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Carbonell 15 Eylül 1997 tarihinde Cerdanyola del Vallés şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Àlex Carbonell Vallés şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Carbonell Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DV7 Management yapmaktadır. Alex Carbonell, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Barcelona Atlètic futbol takımında oynamaktadır. FC Barcelona Atlètic takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alex Carbonell'nin FC Barcelona Atlètic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alex Carbonell Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/acarbval10

http://www.instagram.com/alexcarbonell10/

Alex Carbonellboyu ve yaşı kaç

Alex Carbonell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Carbonell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Alex Carbonell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Carbonell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Cornellà Alty.

1 Temmuz 2013 yılında Barça U18

1 Temmuz 2014 yılında Barça U19

1 Temmuz 2016 yılında Barcelona B

27 Temmuz 2017 yılında Reus Deportiu

31 Ocak 2019 yılında Córdoba CF

1 Temmuz 2019 yılında Valencia

10 Temmuz 2019 yılında Fortuna Sittard

30 Haziran 2020 yılında Valencia

29 Eylül 2020 yılında FC Luzern

13 Temmuz 2021 yılında Celta Vigo B

14 Temmuz 2022 yılında Barça Atlètic

Alex Carbonell kimdir

Alex Carbonell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Carbonell şuan FC Barcelona Atlètic takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Alex Carbonell Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U17 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alex Carbonell nereli

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