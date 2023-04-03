Alex Cattaneo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Cattaneo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Alex Cattaneo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alex Cattaneo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.