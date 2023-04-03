Alex Cattaneo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Cattaneo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Cattaneo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alex Cattaneo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alex Cattaneo 5 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. İtalya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alex Cattaneo Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Team Ticino U18 futbol takımında oynamaktadır. Team Ticino U18 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alex Cattaneo'nin Team Ticino U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Alex Cattaneo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alex Cattaneo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Team Ticino U18
Alex Cattaneo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alex Cattaneo şuan Team Ticino U18 takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
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