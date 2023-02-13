Alex Centelles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Centelles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Centelles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Centelles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Centelles 30 Ağu 1999 tarihinde Valencia şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alejandro Centelles Plaza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Centelles Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footfeel ISM yapmaktadır. Alex Centelles, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Almería futbol takımında oynamaktadır. UD Almería takımına 2 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Alex Centelles'nin UD Almería ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Alex Centelles Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alexcent3/

Alex Centelles Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alex Centelles isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alex Centelles Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Centelles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Valencia U19

1 Temmuz 2017 yılında V. Mestalla

1 Temmuz 2019 yılında Valencia

2 Temmuz 2019 yılında Famalicão

31 Temmuz 2020 yılında Valencia

2 Ekim 2020 yılında UD Almería

Alex Centelles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Centelles şuan UD Almería takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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