Alex Cochrane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Cochrane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Cochrane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Cochrane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Cochrane 21 Nisan 2000 tarihinde Brighton şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alexander William Cochrane şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Cochrane Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Midas Sports yapmaktadır. Alex Cochrane, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Heart of Midlothian FC futbol takımında oynamaktadır. Heart of Midlothian FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alex Cochrane'nin Heart of Midlothian FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Alex Cochrane Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alex Cochrane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Cochrane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Cochrane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Brighton U18

13 Ocak 2018 yılında East Grinstead

31 Ocak 2018 yılında Brighton U18

1 Temmuz 2018 yılında Brighton U23

5 Ekim 2020 yılında Union SG

30 Haziran 2021 yılında Brighton U23

1 Temmuz 2021 yılında Heart of Midl.

31 Mayıs 2022 yılında Brighton U23

1 Temmuz 2022 yılında Heart of Midl.

Alex Cochrane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Cochrane şuan Heart of Midlothian FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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