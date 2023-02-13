Alex Collado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Collado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Collado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Collado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Collado 22 Nisan 1999 tarihinde Sabadell şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Álex Collado Gutiérrez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Collado Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Goal Management yapmaktadır. Alex Collado, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Elche CF futbol takımında oynamaktadır. Elche CF takımına 15 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Alex Collado'nin Elche CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alex Collado Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AlexCollado_

http://www.instagram.com/alexcollado_/

Alex Collado Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alex Collado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alex Collado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Collado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Barça tabfutbol

1 Temmuz 2014 yılında Barça U16

1 Temmuz 2015 yılında Barça U18

1 Temmuz 2016 yılında Barça U19

1 Temmuz 2018 yılında Barcelona B

1 Temmuz 2021 yılında Barcelona

7 Ocak 2022 yılında Granada

30 Haziran 2022 yılında Barcelona

15 Ağu 2022 yılında Elche CF

30 Haziran 2023 yılında Barcelona

Alex Collado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Collado şuan Elche CF takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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