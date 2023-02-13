Alex Corredera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Corredera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alex Corredera kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alex Corredera ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alex Corredera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Corredera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alex Corredera

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Corredera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Corredera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Corredera 19 Mart 1996 tarihinde Sant Joan de les Abadesses şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Àlex Corredera Alardi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Corredera Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Alex Corredera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Tenerife futbol takımında oynamaktadır. CD Tenerife takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alex Corredera'nin CD Tenerife ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alex Corredera Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AlexCorredera10

Alex Correderaboyu ve yaşı kaç

Alex Corredera Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alex Corredera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alex Corredera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Corredera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Barça U18

1 Temmuz 2013 yılında Barça U19

1 Temmuz 2015 yılında Deportivo B

1 Temmuz 2017 yılında UD Almería B

4 Temmuz 2018 yılında Real Murcia

11 Ocak 2019 yılında V. Mestalla

18 Temmuz 2019 yılında CD Badajoz

1 Temmuz 2021 yılında CD Tenerife

Alex Corredera kimdir

Alex Corredera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Corredera şuan CD Tenerife takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CE Abadessenc

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Alex Corredera nereli

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