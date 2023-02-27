Alex De Sousa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex De Sousa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex De Sousa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alex De Sousa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alex De Sousa 18 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alex De Sousa Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Jeunesse Esch futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Esch takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alex De Sousa'nin Jeunesse Esch ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Alex De Sousa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alex De Sousa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.
Alex De Sousa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Alex De Sousa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında TSV Mainz U19
1 Temmuz 2020 yılında Jeun. Esch U19
1 Temmuz 2022 yılında Jeunesse Esch
Alex De Sousa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alex De Sousa şuan Jeunesse Esch takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Progres Niederkorn (2012-2019), TSV Mainz (2019-2020), Jeunesse Esch (2020-2022)
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