Alex de Souza Fenerbahçe paylaşımıyla taraftarları heyecanlandırdı! Teknik direktörlük konusunda "acaba" dedirtti!

Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör için birçok isim gündeme gelirken, taraftarların hala daha hayalini kurduğu Alex de Souza'dan ümit veren bir paylaşım geldi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktör adayları arasında yer aldığı iddia edilen efsane ismin paylaşımı, Fenerbahçe'nin başına gelme ihtimalinin arttığı şeklinde yorumlandı.

"BİR GÜN YİNE BİRLİKTE"

Sarı-lacivertlilerin bir diğer eski futbolcularından olan Luciano, içinde kendisi, Aurelio ve Alex de Souza'nın yer aldığı bir fotoğrafı paylaştı. Bu paylaşımı alıntılayan Alex ise üzerine "bir gün yine birlikte" şeklinde yorum ekledi. Efsane ismin bu paylaşımı Fenerbahçe taraftarında heyecan yarattı. Teknik direktör arayışındaki sarı-lacivertli ekipte Alex de Souza'nın takıma yeşil ışık yaktığı değerlendirmesinde bulunuldu.

ADAYLAR ARASINDA GÖSTERİLMİŞTİ

44 yaşındaki Fenerbahçe efsanesi, teknik direktörlük kariyerine ülkesinin takımlarından Sao Paulo'nun u20 takımını çalıştırarak başladı. 5 Nisan 2021'de takımın başına geçen Alex de Sozua güncel olarak hala Brezilya ekibini çalıştırıyor. Adı Fenerbahçe ile anılan ve teknik direktör adayları arasında gösterilen Alex'in henüz tecrübesi olduğu için gelmesinin düşük bir ihtimal olduğu ifade edilse de bu paylaşımıyla birlikte ilerleyen zamanlarda sarı-lacivertli ekiple yollarının yeniden kesişeceği tahmin ediliyor.