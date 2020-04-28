Alex de Souza: "Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmak isterim"

Alex de Souza, kariyerine teknik direktör olarak devam etme yönünde karar aldığını açıklamıştı.

Alex de Souza, şu an hangi takımda teknik direktörlük yapacağının belli olmadığını belirterek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a mesaj yolladı.

Instagram canlı yayınında tercüman Samet Güzel'in aracılığı ile gazeteci Merve Toy'un sorularını yanıtlayan Alex çarpıcı ifadeler kullandı.

"FENERBAHÇE YÖNETİMİ İLE BAĞIM ÇOK GÜÇLÜ"

Teknik direktörlük yapacağının altını çizen Alex, "Şu anda teknik direktörlük kariyerime yeni başlıyorum. Belki başka bir kulüpte, başka ortamda çalışacağım. Benim Fenerbahçe yönetimi ile bağım çok güçlü. Eğer bir gün benim takımı yönetebileceğime inanır ve beni çağırırlarsa, elbette Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmak isterim." dedi.

"SALGIN OLMASAYDI BEN LİSANSIMI ELİME ALMIŞ OLACAKTIM"

Dünyayı sarsan korona virüsünün kariyerini de etkilediğini belirten Alex, "Benim planım bu nedenle gecikti. Salgın olmasaydı ben lisansımı elime almış olacaktım." dedi.