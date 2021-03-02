Alex De Souza’nın heykeline otomobil çarptı

Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı güzergahı üzerindeki Yoğurtçu Parkı’nın önündeki alanda bulunan Alex De Souza'nın heykeline, iddiaya göre yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çarptı.

HASAR BÜYÜK DEĞİL

Alex De Souza heykelinde çarpmanın sonucunda alt kısmında bulunan mermer bölümde küçük çaplı hasar oluşurken, heykelin önünde bulunan demir parmaklıklar ve kaldırımdaki elektrik direği de yıkıldı.

Sürücü kazayı yara almadan atlattı.