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Alex De Souza’nın heykeline otomobil çarptı

Kadıköy’de bulunan eski Fenerbahçeli futbolcu Alex De Souza’nın heykeline iddiaya göre yağış sebebiyle otomobil çarptı.

Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı güzergahı üzerindeki Yoğurtçu Parkı’nın önündeki alanda bulunan Alex De Souza'nın heykeline, iddiaya göre yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çarptı.

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HASAR BÜYÜK DEĞİL

Alex De Souza heykelinde çarpmanın sonucunda  alt kısmında bulunan mermer bölümde küçük çaplı hasar oluşurken, heykelin önünde bulunan demir parmaklıklar ve kaldırımdaki elektrik direği de yıkıldı.

Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

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