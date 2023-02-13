Alex Dominguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Dominguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Dominguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Dominguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Dominguez 30 Temmuz 1998 tarihinde Granollers şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Álex Domínguez Romero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Dominguez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSSports yapmaktadır. Alex Dominguez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Las Palmas futbol takımında oynamaktadır. Las Palmas takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Alex Dominguez'nin Las Palmas ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alex Dominguez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alex13dominguez/

Alex Dominguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alex Dominguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Dominguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Dominguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Espanyol U18

1 Temmuz 2016 yılında Damm U19

1 Temmuz 2017 yılında RCD Espanyol B

10 Temmuz 2018 yılında Depor. Alavés B

28 Ağu 2019 yılında Las Palmas Atl.

1 Ağu 2020 yılında Las Palmas

27 Temmuz 2021 yılında UD Ibiza

30 Haziran 2022 yılında Las Palmas

Alex Dominguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Dominguez şuan Las Palmas takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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